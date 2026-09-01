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Eski Bakan İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Soruşturmasında İfade Veriyor

Eski Bakan İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Soruşturmasında İfade Veriyor
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veriyor. Şahin'in tahsisli aracının, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti.

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanıİdris Naim Şahin, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, Ankara Adliyesi'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veriyor.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veriyor.

Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: ANKA
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
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