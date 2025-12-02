Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, Trump tarafından affedilmesinin ardından serbest bırakıldı

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçunun ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Hernandez, 2024 yılında "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan mahkum edildiği hapis cezasını Batı Virginia'da bir hapishanede çekerken, ABD Başkanı Trump tarafından affedildi.

Hapishaneden salıverilen Juan Orlando Hernandez'in eşi Ana Garcia de Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından eşim Juan Orlando Hernandez, Başkan Donald Trump'ın verdiği başkanlık affı sayesinde yeniden özgür bir adam oldu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin son açıklamasında, eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in "eski Başkan Joe Biden'ın yönetimi tarafından düzenlenen bir komplonun kurbanı olduğunu" savunmuş ve Hernandez'i affedeceğini belirtmişti.

2014'ten 2022'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, New York jürisi tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak" suçlarından suçlu bulunarak Haziran 2024'te 45 yıl hapse çarptırılmıştı.