Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Suçlamaları Reddetti

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yargılandığı sıkıyönetim davasının bugünkü duruşmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Yonhap ajansının haberine göre, temmuzda yeniden tutuklanmasından bu yana duruşmalara katılmayı reddeden Yoon, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Sabah saatlerinde Seul Tutukevi'nden Seul Merkez Bölge Mahkemesine gelen Yoon'un takım elbise giydiği ve göğsünde "3617" tutuklu numarası bulunduğu dikkati çekti.

Yoon'un hukuk ekibi, müvekkillerinin sıkıyönetimi olağanüstü bir durumda ilan ettiğini ve Ulusal Meclis'in bunu kaldırma yönündeki oylamasının ardından kararı geri çektiğini savunarak, tüm suçlamaları reddetti.

Hukuk ekibi, özel savcı Cho Eun-suk ve ekibinin, Yoon'u hukuka değil, "siyasi motivasyonlara" dayanarak suçladığını söyledi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.