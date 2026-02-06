Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın 8 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun talimatı üzerine Lang, 8 Şubat'ta Bakanlığa çağrılacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın kaynaklara göre Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Ofisinin talimatı üzerine Lang'ın Epstein dosyasıyla ilgili belgeler hakkında sorulara yanıt vermesi için Bakanlığa gelmesi istendi.

Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Fransa Kültür Bakanı Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, Epstein ise eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf da yer alıyor.

Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı Lang, 4 Şubat'ta konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında arkadaşlarının yapacağı bir film için Epstein'den para istediğini belirtmişti.

"Benim tanıdığım Jeffrey çekici, sanat tutkunu bir adamdı." diyen Lang, Epstein'in suç işlemiş olduğunu öğrendiği andan itibaren kendisiyle her türlü iletişime son verdiğini savunmuştu.

Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang'ın yönettiği IMA'dan istifa etmesini istemişti.