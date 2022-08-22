Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2) Güncel Haberler Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nde görülen davada, Ecclestone'a, denizaşırı varlıklarına yönelik sahte temsil yoluyla dolandırıcılık suçlanması yöneltiliyor. Kraliyet Başsavcısı Andrew Penhale, vergi dairesinden gelen kanıtları inceledikten sonra, yetkililerin Ecclestone'a 400 milyon pound değerindeki denizaşırı varlıkları beyan etmemesi nedeniyle suçlama yetkisi verdiğini söylemişti. Kaynak: AA / Güncel Bernie Ecclestone Formula 1 Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.