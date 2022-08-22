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Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2)

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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nde görülen davada, Ecclestone'a, denizaşırı varlıklarına yönelik sahte temsil yoluyla dolandırıcılık suçlanması yöneltiliyor.

Kraliyet Başsavcısı Andrew Penhale, vergi dairesinden gelen kanıtları inceledikten sonra, yetkililerin Ecclestone'a 400 milyon pound değerindeki denizaşırı varlıkları beyan etmemesi nedeniyle suçlama yetkisi verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Bernie Ecclestone Formula 1 Londra Güncel Haberler

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