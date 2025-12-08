Haberler

Eski eşin yeni eşine çarptı, polis memurunu fotoğrafını paylaştı

Eski eşin yeni eşine çarptı, polis memurunu fotoğrafını paylaştı
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde Anıl Ateş, eski eşinin yeni eşi polis memuru Ali K.'ye çarptıktan sonra kazayı sosyal medyada paylaştı. Ali K. hastaneye kaldırılırken, Ateş tutuklandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde ayrıldığı kadının yeni eşi polis memuru Ali K.'ye (42) otomobiliyle çarptıktan sonra fotoğrafını 'Trafik kazası, maalesef polis yaralandı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Ateş (34), tutuklandı.

Olay, dün, sabah saatlerinde Yenicamii Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Üniformasıyla evinin önüne gelerek otomobilinin bagajından eşya indiren polis memuru Ali K.'ye arkadan gelen Anıl Ateş yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali K., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memuruna bagajdan eşya indirdiği sırada otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca sürücünün, çarpmanın ardından kaputun üzerine düşen polis memurunu kısa süre araçla sürüklediği, daha sonra durarak kaput üzerindeki Ali K.'nin fotoğrafını çektiği anlar da kameralara yansıdı.

POLİS MEMURU, SÜRÜCÜNÜN ESKİ EŞİYLE EVLİ

Sürücü Anıl Ateş'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Trafik kazası, maalesef polis yaralandı' notuyla paylaştı. Paylaşımının ardından gözaltına alınan Ateş hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada polis memuru Ali K.'nin, otomobili kullanan Ateş'in eski eşiyle evli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan Anıl Ateş, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
