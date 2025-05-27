Eski Eşini Öldüren Polis, Hastanede Hayatını Kaybetti

Eski Eşini Öldüren Polis, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Adana'da eski eşi Esengül Kaya'yı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan emekli polis memuru Recep Çürük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çürük'ün, Kaya'nın uzaklaştırma kararı aldığı için arasındaki tartışma sonrasında cinayeti işlediği bildirildi.

Adana'da iki gün önce eski karısını öldürdüğü tabancayla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir büfede çalışan eski eşi Esengül Kaya'yı (48), 25 Mayıs'ta tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Recep Çürük (54), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çürük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Kaya'nın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Çürük'ün barışma isteğini kabul etmediği için taraflar arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Eski eşini tabancayla vurarak öldürüp olay yerinden hafif ticari araçla kaçan emekli polis memuru Çürük, jandarma ekiplerince merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde durdurulduğu sırada silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMucahit Kocyigit:

fotoğrafla haber ne alaka

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