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Eski eşini darbedip, iş yerine zarar verdi

Eski eşini darbedip, iş yerine zarar verdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Nadir A., çocukları nedeniyle tartıştığı eski eşi E.D.'nin güzellik merkezine giderek onu darbetti ve iş yerine zarar verdi. Kırılan camlar nedeniyle ellerinde kesikler oluşan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Nadir A., gittiği güzellik merkezinde eski eşi E.D.'yi darbetti. İş yerine de zarar verip camlarını kıran, bu sırada ellerinde kesikler oluşan Nadir A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde dün Nadir A., çocukları nedeniyle tartıştığı eski eşinin sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Burada E.D.'yi darbeden Nadir A., güzellik merkezine de zarar verdi. E.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Nadir A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Nadir A., iş yerine zarar verirken kırılan camların ellerini kesmesi nedeniyle hastanede tedavi edildi. Taburcu edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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