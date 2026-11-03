Eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Aksaray'da tutuklandı

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Aksaray'da eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Tacin Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Osman O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Osman O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osman O'nun ifadesinde, çocuğunu görmek için Şefika Yeşildağ ile sürekli görüştüklerini belirterek, "Tekrar bir araya gelmek için çabalıyorduk. Beni aldattığını öğrendim. Bu yüzden bu olay gerçekleşti. Pişman değilim." dediği öğrenildi.

Aksaray'da dün, Tacin Mahallesi'nde, Osman O. (33) ile 1 çocuk annesi olan eski eşi Şefika Yeşildağ (33) tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Osman O, eski eşini bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekipleri, Osman O'yu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA