İzmir'de bir kişinin otomobiliyle eski eşi ile oğluna çarpma anının görüntüsüne ulaşıldı

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobiliyle eski eşi ve oğluna çarpan sürücü Hamit Göksel Y. tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü hakkında 21 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin otomobiliyle eski eşi ile oğluna çarpmasına ilişkin görüntüye ulaşıldı.

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası kaydında, Hamit Göksel Y'nin otomobiliyle yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. ile 8 yaşındaki oğulları K.Y'ye çarpması yer aldı.

Sürücünün, iki kişiye çarptıktan sonra uzaklaşması da kamera tarafından kaydedildi.

Olay ve dava süreci

Hamit Göksel Y. idaresindeki otomobil, 2 Kasım 2025'te 30 Ağustos Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen ve o dönem 37 yaşında olan eski eşi Hatice E. ile oğulları K.Y'ye çarpmış, kazada yaralanan kadın ve çocuk sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tutuklanan Hamit Göksel Y. hakkında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa ve eski eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

