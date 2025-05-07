Eski Eşine ve Kızına Ölüm Tehditi: Gözaltına Alındı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 10 yıl önce boşandığı kadını ve kızını geçtiğimiz gün İstanbul'da sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu göndererek, "sıradaki kendini hazırlasın" diye ölümle tehdit eden T. Boztürk, kızı Başak Boztürk'ün şikayeti sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 10 yıl önce T. Boztürk ile H.E. boşandı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında H.E'nin evlenmesinin ardından şüpheil Boztürk, kızı Başak Boztürk ve H.E'yi tehdit etmeye başladı. Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T. Boztürk, son olarak dün kızına geçtiğimiz gün İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu içeren haberi göndererek "Sıradaki o… kendini hazırlasın" diye mesaj göndererek, eski eşini ve kızını ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Başak Boztürk, annesi ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Mezarlık ve mermi fotoğrafları paylaşıyor"

Başak Boztürk ifadesinde, "Babam ile geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar görüşmüyordum. Kasım, Aralık aylarında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda babam ile görüşmek için buluştuk, aramızda tartışma çıktı. İçinde bulunduğumuz kendi sevk ve idaresindeki aracı başka bir aracın üzerine sürerek kaza yapacaktı. O zamandan bu zamana kadar kendisi ile görüşmüyorm.Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana 'sıradakı o.. kendini hazırlasın' şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor" dedi.

Gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

H.E. de ifadesinde eski eşinin geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasıyla birlikte tehditlerine başladığını belirterek, "Kızıma attığı son mesaj nedeniyle artık müracaat etmeye karar verdik" dedi. Bunun üzerine T. Boztürk hakkında 1 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi. T. Boztürk şikayetin ardından dün gözaltına alındı ve bugün de adliyeye sevk edildi.