Eski Eşine Bıçakla Saldıran Genç Kadını Öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde A.Ç. (25), sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'yu (25), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'ya bıçakla saldırdı. Duru kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.