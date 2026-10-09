Eski eşi ve oğlunun kaldığı evi kundakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE'de boşandığı E.A. ve oğlu S.A.'nın (8) kaldığı evi kundakladığı öne sürülen U.Ö. (35) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana geldi. E.A. ve oğlu S.A.'nın kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Mahsur kalan anne ve oğlu, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın söndürülürken evde hasar oluştu. E.A.'nın polise verdiği ifadede, eski eşi U.Ö'nün 'Evinizi de sizi de yakacağım' diye tehditte bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine U.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. U.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı