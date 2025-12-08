Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan G.T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. M.S. suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle yardalanan G.T., olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. G.T.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel