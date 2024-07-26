Üye Girişi
Haberler

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in Cenazesi Bismil'de Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sümer'in cenazesi, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törenin ardından Bismil'e getirildi. Cenazeye siyasetçiler ve yakınları katıldı.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in (73) cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün vefat eden Sümer'in cenazesi, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törenin ardından Bismil'e getirildi.

Tepe Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Sümer'in cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu ve siyasetçiler katıldı.

Cenazeye katılanlar Sümer'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1951 yılında doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Salih Sümer Diyarbakır Ankara Bismil Politika Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

Bakmadan Geçme

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı 26-27 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukuorva, Karataş, Pozantı 26-27 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Beyşehir, Ilgın 26-27 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Korkuteli, Demre 26-27 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?
Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında 'Rusya' olabilir

Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title