Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in Cenazesi Bismil'de Defnedildi

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer'in (73) cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün vefat eden Sümer'in cenazesi, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törenin ardından Bismil'e getirildi.

Tepe Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Sümer'in cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu ve siyasetçiler katıldı.

Cenazeye katılanlar Sümer'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1951 yılında doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.