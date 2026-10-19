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Eski Cumhurbaşkanı Mbeki apartheid suçlarına müdahale iddialarını komisyonda reddetti

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Eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, Johannesburg'da apartheid dönemi suçlarına müdahale iddialarını araştıran komisyonda ifade verdi. Mbeki, yargılamaları engelleyen bir politika izlemediğini ve savcılara talimat verme yetkisi olmadığını savundu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde apartheid dönemindeki suçluların yargılanmasına müdahale etmekle itham edilen eski Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki, iddiaları araştıran Komisyona ifade verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mbeki, Johannesburg'da emekli Anayasa Mahkemesi yargıcı Sisi Khampepe başkanlığındaki Soruşturma Komisyonunda, kendi yönetimine yöneltilen iddiaları yanıtladı.

Mbeki, cumhurbaşkanlığı döneminde apartheid suçlarının soruşturulmasını veya faillerin yargılanmasını engelleyen bir politika benimsenmediğini savundu.

Kendisinin ve kabinesinin, savcılara hangi davaları yürütmeleri ya da durdurmaları gerektiği konusunda talimat verme yetkisi bulunmadığını aktaran Mbeki, bu kararların Ulusal Savcılık makamının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Apartheid davalarına müdahale iddiası

Güney Afrika'yı 1948-1994 döneminde yöneten beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılmasının ardından kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, siyasi saiklerle işlenen suçları eksiksiz açıklayan faillere belirli koşullarda af imkanı tanımıştı.

Af başvurusu yapmayan veya başvurusu reddedilen kişilerin yargılanması öngörülürken, çok sayıda dosyanın sonuçlandırılmaması mağdur ailelerinin tepkilerine yol açmıştı.

Nelson Mandela'nın ardından 1999-2008 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Mbeki'nin, apartheid suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları engellemek amacıyla siyasi müdahalede bulunduğu iddia edilmişti.

Mbeki'nin, apartheid dönemindeki ordu ve polis yöneticileriyle gizli görüşmeler yaparak, bu kişileri yargılanmaktan koruyacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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