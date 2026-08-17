Çin'de eski lider Ciang Zımin 100. doğum yılında anıldı

Çin'de 1980'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar ülkeyi yöneten eski lider Ciang Zımin, doğumunun 100. yılında anıldı.

Ciang için başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen anma törenine Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ile Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ileri gelenleri katıldı.

Törende ayrıca eski Başbakan Vın Ciabao, eski devlet başkanı yardımcıları Cıng Çinghong ve Vang Çişan da hazır bulunurken eski Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Hu Cintao yer almadı.

Devlet Başkanı Şi, burada yaptığı konuşmada, Ciang'ın dünyanın kritik dönüşümden geçtiği bir dönemde siyasi ve ekonomik riskleri beceriyle yönettiğini ve ülkeye önemli bir stratejik fırsat penceresini açtığını belirtti.

Çin'in Soğuk Savaş'ın bitişinin ardından küresel ekonomiyle bütünleşme yoluna girdiği dönemin lideri olarak hatırlanan Ciang Zımin, 1989-2002 yıllarında Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve 1993-2003 yıllarında Devlet Başkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in başlattığı reform ve dışa açılma politikalarını devam ettirmiş, "sosyalist piyasa ekonomisi" kavramıyla tamamıyla devlet kontrolündeki merkezi planlı ekonomi içinde serbest piyasaya alan açan politikaların mimarı olmuştu.

30 Kasım 2022'de lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden 96 yaşında Şanghay'da yaşamını yitiren Ciang'ın naaşı Pekin'deki Babaoşan Devrim Mezarlığı'nın krematoryumunda yakılmış, külleri Yangzı Nehri'nin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede denize serpilmişti.

Kaynak: AA