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Eski CHP İl Başkanı Cafer Hazaroğlu Toprağa Verildi

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Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP İl Başkanı Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski CHP İl Başkanı Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Hazaroğlu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hazaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Sümer köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskender Fındıklı Trabzon Rize Politika Güncel Haberler

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