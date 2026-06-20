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Şanlıurfa'da yıkılan cezaevinin yerine belediye hizmet binası yapılıyor

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Şanlıurfa'da 2023 sel felaketinde yıkılan cezaevinin yerine yapılacak Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temeli törenle atıldı. Vali ve belediye başkanları, yeni binanın vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacağını belirtti.

ŞANLIURFA'da 2023 yılındaki sel felaketinde zarar görerek yıkılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yerine yapılacak Eyyübiye Belediyesi Hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da yeni hizmet binasının vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Devletin vatandaşıyla buluştuğu mekanların modern ve işlevsel olması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın tüm hizmetlere tek merkezden ulaşabilmesi açısından bu yatırım son derece değerli" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar de eski cezaevi alanının kent hafızasında farklı duygular uyandırdığını belirterek, "Geçmişte cezaevi olarak kullanılan bu alanın bugün hizmet merkezine dönüşüyor olması yalnızca fiziki bir değişim değil, aynı zamanda güçlü bir dönüşümdür. Tamamlandığında vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasına katkı sağlayacak bu yatırımın Eyyübiye'ye ve Şanlıurfa'ya değer katacağına inanıyorum" diye konuştu. Gülpınar, siyasetçinin en önemli özelliklerinden birinin sözünde durmak ve vefalı olmak olduğunu söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise yaklaşık 60 yıldır ilçenin merkezinde bulunan cezaevinin kasvetli görüntüsüyle bölge halkını olumsuz etkilediğini belirterek, yerine yapılacak hizmet binasının Eyyübiye için önemli bir dönüşüm olacağını söyledi.

Cezaevinde, 16 Haziran 2012'de yaşanan çıkan olaylarda 13 mahkum yaşamını yitirmişti. Cezaevinin yerine belediye hizmet yapılacağını öğrenen vatandaşlar da törene yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temeli dualar eşliğinde atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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