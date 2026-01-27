Haberler

Minarenin kontrollü yıkımı kamerada

Rize'nin Pazar ilçesinde, eski Merkez Camii'nin yıkımı, yeni caminin açılmasının ardından gerçekleştirildi. Yıkım anı köylüler tarafından kaydedildi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde Sahil Köyü Merkez Camii'nin inşaatının tamamlanmasının ardından eski cami yıkıldı. Caminin minaresinin kontrollü yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi.

Pazar ilçesi Sahil köyünde 1975 yılında inşa edilen ve zamanla yıpranan Merkez Camii'nin yenilenmesi için köy muhtarı Bahri Taşkın devreye girdi. Mevcut cami arsasının köye devredilememesi üzerine arsa sahibinin hibe ettiği 300 metrekarelik alanda yeni cami ve lojman yapımına karar verildi. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle 1,5 yılda tamamlanan yeni caminin ibadete açılmasının ardından, eski yapı için yıkım kararı alındı.

Eski cami ve minaresinin iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkımı güvenli bir şekilde tamamlandı. Minarenin yıkım anı ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
