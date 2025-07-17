Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Trafik Kazasında Yaralandı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde geçirdiği trafik kazasında eşi ve oğlu ile birlikte yaralanan eski Bitlis Valisi Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde meydana geldi. Eski Bitlis Valisi ve şu anda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Erol Karaömeroğlu ile yanında bulunan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer araç sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Sivas Valiliği, Karaömeroğlu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Karaömeroğlu'nun tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında sürdüğü belirtilerek, "Tedavisi devam eden Sayın Erol Karaömeroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Eşi, oğlu ve diğer araç sürücüsünün ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.