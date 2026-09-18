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Eski Birlik Vakfı Tokat Şubesi Başkanı Kasap için mevlit programı düzenlendi

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Eski Birlik Vakfı Tokat Şubesi Başkanı Kasap için mevlit programı düzenlendi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), eski Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Ali Kasap için mevlit programı düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), eski Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Ali Kasap için mevlit programı düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce hayatını kaybeden TOGÜ eski Rektör Yardımcısı ve Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Kasap için Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Programa TOGÜ Rektörü ve Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, genel sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Milli Türk Talebe Birliği Tokat Temsilciliği Başkanı Yusuf Polat, rektör danışmanları, dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi.

Kaynak: AA
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