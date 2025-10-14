Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 15 Kişi Tutuklandı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de arlarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de olduğu 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim günü Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, Rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 şüpheliye yönelik olarak 10.10.2025 tarihinde Bursa merkezli toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 şüphelinin tutuklama talebi ile 4 şüphelinin ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete TMSF marifetiyle kayyum atandığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."