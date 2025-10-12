Eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Vefatının Beşinci Yılında Anıldı
Kilis'in eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının beşinci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, katılımcılar tarafından ilahiler söylendi ve kabrine karanfil bırakıldı.
Eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı.
Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi, Bulut'un kabrine karanfil bırakıldı.
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, konuşmasında Bulut'un Kilis'in ortak değeri olduğunu söyleyerek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.
Törene, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, önceki dönem Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Bulut, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2020'de 53 yaşında hayatını kaybetmişti.