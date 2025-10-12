Haberler

Eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Vefatının Beşinci Yılında Anıldı

Kilis'in eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının beşinci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, katılımcılar tarafından ilahiler söylendi ve kabrine karanfil bırakıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, konuşmasında Bulut'un Kilis'in ortak değeri olduğunu söyleyerek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Törene, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, önceki dönem Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Bulut, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2020'de 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

