Belediyeye ait yerel ürün satış mağazası kurşunlandı, eski başkan tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki yerel ürün satış mağazasına silahlı saldırı düzenleyen eski belediye başkanı Fuat Öndeş, adliyede tutuklandı. Öndeş, hakkındaki suçlamaları reddetti.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
