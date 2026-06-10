Haberler

Eski belediye başkanına nitelikli dolandırıcılıktan 60 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşme ile 22 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, cezaevine teslim edildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşme yapılarak yer satılan 22 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı davada 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ceza evine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti