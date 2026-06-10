Eski belediye başkanına nitelikli dolandırıcılıktan 60 yıl hapis cezası
Mersin'in Tarsus ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşme ile 22 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, cezaevine teslim edildi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşme yapılarak yer satılan 22 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı davada 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan eski Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ceza evine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı