Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Hastaneye kaldırılan eski başkan Bill Clinton'dan haber var

Hastaneye kaldırılan eski başkan Bill Clinton'dan haber var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen eski başkan tedavisinin ardından evine döndü.

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

TABURCU EDİLDİ

78 yaşındaki Clinton, tedavisinin ardından evine döndü. Clinton'ın özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, grip teşhisi konulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eski Başkan'ın hastane ekibi ve tüm sevenlerine teşekkür ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

1993-2001 yıllarında ABD Başkanlığı görevini yürüten Clinton, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Kaynak: AA / Güncel
img

Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
img

900 bin TL'ye satılan eve bakın
img

Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı: Sonuçlarından sorumlusunuz
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Asgari ücret neden erken açıklandı? Adana elektrik kesintisi! 25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 25 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 25 Aralık Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 25 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Manisa elektrik kesintisi! 25 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.