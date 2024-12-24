Hastaneye kaldırılan eski başkan Bill Clinton'dan haber var

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

TABURCU EDİLDİ

78 yaşındaki Clinton, tedavisinin ardından evine döndü. Clinton'ın özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, grip teşhisi konulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eski Başkan'ın hastane ekibi ve tüm sevenlerine teşekkür ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

1993-2001 yıllarında ABD Başkanlığı görevini yürüten Clinton, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.