Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı - Haberler

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Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlunun nikahında siyasiler şahitlik yaptı

Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahında siyasiler şahitlik yaptı.

İZMİR (AA) - Eski bakanlardan Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahında siyasiler şahitlik yaptı.

Eski Ulaştırma Bakanı ve MHP İzmir milletvekili Vural'ın oğlu Yavuz Vural ile Ecem Baygün, İncek Arena'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu nikah şahitliği yaptı.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Akşener, Destici ve Aksu, çifte mutluluklar diledi.

Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler katıldı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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