Eski Bakanlar Yunak'ta Düğün Töreninde Nikah Şahidi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Yunak ilçesinde, eski Tarım ve Orman Bakanları Vahit Kirişci ve Mehmet Mehdi Eker, bir düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Kirişci, aile yapısının toplumsal gelişim için önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Yunak ilçesinde düğün törenine katılan eski Tarım ve Orman Bakanları Vahit Kirişci ile Mehmet Mehdi Eker, nikah şahitliği yaptı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler'in oğlu Resul Caner Güler ile Rabia Özçelik çiftinin nikah şahitliğini, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile eski Tarım ve Orman Bakanları Kirişçi ve Eker yaptı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ın kıydığı nikaha çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kirişci, aile yapısının toplumsal gelişmedeki öneminin büyük olduğunu söyledi.

Güçlü devletlerin ancak güçlü ve birbirine bağlı ailelerle olabileceğini belirten Kirişçi, 2025'in "Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "2023 verilerine göre ülkemizde nüfus artışı düşüş eğiliminde. Nüfus, her devlet için stratejik bir öneme sahiptir. Aileyi yaşatmalıyız ki millet yaşasın." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Güler ve Özçelik ailelerini tebrik ederek, genç çiftin birlikteliklerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.