Eski Bakan Mustafa Demir, Trabzon'da Toprağa Verildi

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.

ANKARA'da sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in (64) cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da dün düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Trabzon'a getirilen Mustafa Demir için bugün Şalpazarı ilçesinde tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demir'in cenazesi, Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi.

22, 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekilliği yapan Mustafa Demir, 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev almıştı. Demir, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri kazanarak bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

