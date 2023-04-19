Eski Bakan Abdulhamit Gül'e canlı yayında açıkça soruldu: AK Parti muhalefet olmaya hazır mı?

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında "AK Parti muhalefet olmaya hazır mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse AK Parti buna itiraz yoluna mı gider, başka şeyler olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Gül, "AK Parti sandığı demokrasinin namusu olarak görmektedir. Sandıktan ne çıkarsa çıksın AK Parti yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Seçime dair önemli açıklamalarda bulunan Gül, şu anda güzel bir havanın olduğunu belirterek, "İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum. İlk turda bu seçim biter." dedi.

"AK PARTİ MUHALEFET OLMAYA HAZIR MI?"

Programda Kübra Par, Gül'e dikkat çeken bir soru yöneltti. Par, "AK Parti muhalefet olmaya hazır mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse AK Parti buna itiraz yoluna mı gider, başka şeyler olur mu?" diye sorarken, Gül demokrasi mesajı verdi.

"SANDIKTAN NE ÇIKARSA YERİNE GELİR"

AK Parti'nin sandığı demokrasinin namusu olarak gördüğünü belirten Gül, "Sandıktan ne çıkarsa çıksın AK Parti yerine getirecektir. Milletimizin bu anlamda Türkiye'nin 20 yıllık yaptıkları ve yapacakları, 7'li masanın eski Türkiye'ye döndüreceği fragmanları izledikçe böyle bir tabloyu hiç görmüyorum." dedi.

"KÜRTLER EN FAZLA AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "İYİ Partili birçok genç kardeşimiz 'Biz terör örgütüne sırtını dayamış partinin, burada belirleyici olduğu yapıda olamayız' diye ciddi tepki var. Ben Cumhurbaşkanlığı ve parlamentoda da iktidar devam etsin, istikrar sürsün şeklinde, Doğu ve Güneydoğu'da da oy alacağız. AK Parti Kürtler'in en fazla oy verdiği partidir. Elbette vatandaşımızın kararı başımızın üstündedir."