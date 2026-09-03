Eski Bakan Denizolgun Soruşturmasında Doktor Gözaltına Alındı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi. Demirkol'un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kendisinin yaptığı tespit edildi ve adresinde arama yapılmasına karar verildi.
(İSTANBUL) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta ifade veren Demirkol'un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini adli makamlara beyan ettiği ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi.
Bu tespitin ardından Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı ile adresinde de arama yapılması kararı çıkarıldı.