Haberler

Eski Bakan Denizolgun Soruşturmasında Doktor Gözaltına Alındı

Eski Bakan Denizolgun Soruşturmasında Doktor Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi. Demirkol'un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kendisinin yaptığı tespit edildi ve adresinde arama yapılmasına karar verildi.

(İSTANBUL) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta ifade veren Demirkol'un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini adli makamlara beyan ettiği ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi.

Bu tespitin ardından Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı ile adresinde de arama yapılması kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Fener taraftarını mest eden kare!
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

Togg'dan herkesi otomobil sahibi yapacak kampanya

ABD'de 104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Hepsi Türkiye'ye sokulacakken komşuda kaldı! Paket paket çıktı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı