Eski Bakan Agah Oktay Güner İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

(TBMM) - Hayatını kaybeden eski Bakan Agah Oktay Güner için Meclis'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

88 yaşında vefat eden ve 41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümette Kültür Bakanlığı yapan Agah Oktay Güner için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin ve Bülent Arınç, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve eski siyasetçiler katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Törenin ardından siyasiler Güner'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Törenin ardından taziye için ayrılan bölüme geçilirken Devlet Bahçeli ile Hikmet Çetin'in ele tutuştuğu gözlendi. Öte yandan, Müsavat Dervişoğlu tören alanına gelişinde Devlet Bahçeli ile tokalaşmadı.

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 41. Hükümet'te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz'ın başkanlığındaki 53. Hükümet'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.