Eski Bakan Agah Oktay Güner Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Agah Oktay Güner Hayatını Kaybetti
41'inci hükümet Ticaret Bakanı ve 53'üncü hükümet Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da 88 yaşında vefat etti. Cenaze töreni TBMM'de gerçekleştirilecek.

41'inci hükümet Ticaret Bakanı ve 53'üncü hükümet Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Ankara'da vefat etti. Güner için saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Güner, ikindi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Agah Oktay Güner, 1937 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Güner, 16'ncı dönem Konya, 20'nci dönem Ankara ve 21'inci dönem Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1977-1978 yıllarında Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 41'inci hükümette Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz'ın başkanlığındaki 53'üncü hükümette ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
