Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren şüpheli adliyede

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, bir fırında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şüpheli U.K., adliyeye sevk edildi.

Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
