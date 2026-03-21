Öldürülen eski Aydınspor Başkanı Özlüer ve kardeşi son yolculuklarına uğurlandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in cenazeleri Kemer Kocaçınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahla vurularak öldürülen eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in cenazeleri toprağa verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler Kemer Kocaçınar Camisi'ne getirildi.

Burada Özlüer kardeşlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

Erhan ve Ayhan Özlüer'in cenazeleri burada kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu da katıldı.

Olay

Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
