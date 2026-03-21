Haberler

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı U.K., tutuklandı.

Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

U.K. çıkarıldığını hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, mahkemedeki savunmasında alacak meselesinden dolayı maktullerle tartıştığını, olay esnasında kendisini savunmaya çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay

Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

