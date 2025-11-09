Haberler

Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
İsrail'de Filistinli esire cinsel saldırı görüntülerini sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

İsrail'de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

AŞIRI DOZDA İLAÇ KULLANDI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na sabah 06.50'de gelen ihbarla Yerushalmi'nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği bildirildi. Haberde, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire cinsel saldırı görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verilmişti. Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.

Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, askerlerin Filistinli bir esire cinsel saldırıda bulunduğu anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

