Eski Alman tenisçi Becker, iflas davasında suçlu bulundu

Eski Alman tenisçi Boris Becker, İngiltere'de görülen iflasıyla ilgili davada suçlu bulundu.

Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi, Becker'ı İflas Yasası kapsamında borcun gizlenmesi ve mülkün beyan edilmemesi dahil 4 suçtan mahkum etti.

54 yaşındaki Becker'ın Haziran 2017'deki iflasından sonra iş hesabından eski eşi ile şu anda ayrı yaşadığı eşinin hesapları da dahil bazı hesaplara yüz binlerce sterlin gönderdiği belirlendi.

Tenisçi, ayrıca Almanya'daki bir mülkü beyan etmemek ve 825 bin avroluk banka kredisi ile bir teknoloji firmasındaki hisselerini saklamaktan suçlu bulundu.

Diğer 20 ayrı suçlamadan beraat eden Becker, iddiaları reddederek varlıklarını güvence altına almakla görevli mütevelli heyetleriyle iş birliği yaptığını ve uzman tavsiyelerine göre hareket ettiğini savundu.

İflasının 2013 yılında özel bankadan alınan 4,6 milyon avro kredi ve 2014'te de İngiliz iş adamından alınan yaklaşık 1,6 milyon dolarlık krediden kaynaklandığını belirten Becker, kariyeri sırasında elde ettiği 50 milyon dolarlık kazancın pahalı bir boşanma için yapılan ödemeler ve emeklilik sonrası borçlara gittiğini öne sürdü.

"Becker markası"nın zarar görmesi nedeniyle borçlarını ödemeye yetecek kadar para kazanmasının zorlaştığını söyleyen eski tenisçi, "İflas ettiğinizde ve bu her hafta manşetlerde ise (para kazanmak) çok zor. Bu adla çok para kazanmak çok zor." dedi.

Hakkındaki suçlamalar en fazla 7 yıl hapis cezasını içeren Becker, 29 Nisan'daki ceza duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakıldı.