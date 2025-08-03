Eski AK Parti İlçe Başkanı Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Eski AK Parti İlçe Başkanı Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Feke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı (51) için cenaze töreni düzenlendi. Törene milletvekilleri ve partinin etkin isimleri katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'nın Feke ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı (51) için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile İş'in yakınları ve parti teşkilatı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, evli ve 3 çocuk babası İş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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