Haberler

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Sancak, adli kontrol hükümleri ile ev hapsine alınarak tahliye edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Arkadaşıyla evde otururken son nefesini verdi