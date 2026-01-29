"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Sancak, adli kontrol hükümleri ile ev hapsine alınarak tahliye edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.
