ESKİ ADALET BAKANI GÜL, GAZİANTEP'TE ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

GAZİANTEP'te eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çiftçilere yönelik düzenlenen fide dağıtım törenine katıldı. Gül, Türkiye'nin istikrarla yönetilen bir ülke olduğunu ve 14 Mayıs'ta istikrarlı büyümek için yine AK Partiye oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere Burç Esenköy Mahallesi'nde domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Abdulhamit Gül, Türkiye'nin en büyük ihtiyacının istikrar olduğunu ve ülkenin 20 yıldır istikrarla büyüdüğünü söyledi. İstikrar ve büyümenin yeniden sağlanması için 14 Mayıs seçimlerinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Gül, 'Birlik ve beraberliği koruyup 14 Mayıs'ta söz de yetki de milletin diyeceğiz' dedi.

GÜL TARIMSAL ÜRETİME ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANACAK

Gül, sanayi ve tarım kenti Gaziantep'e önemli yatırımlar yapıldığını ve çiftçiler için yeni projelerin gündeme alındığını söyledi.

Kuraklıkla mücadele için gerekirse Fırat'tan tarımsal sulama için su alınabileceğini belirten Gül, '11 milyon 500 bin fideyi çiftçilerimizle buluşturuyor Şahinbey Belediyemiz. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar liralık bir destek ayrılmış. Büyükşehir Belediyemiz de her zaman çiftçilerimizin yanında yer aldı. Bizim anlayışımız memlekete hizmeti ibadet olarak saymaktır. 14 Mayıs'ta önümüze gelen sandıkta vereceğimiz her destek Türkiye'nin büyümesi için güçlenmesi için verilecek bir destektir. İstikrarın devamı için vatandaşlarımızın güçlü desteğini vereceğine inanıyoruz. Gaziantep kurak bir şehir. Şahinbey de Şehitkamil de kurak Fırat'tan tarımsal sulama için su getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Parti olarak, ev hanımlarına, annelerimize, gençlerimize, çiftçilerimize kısacası toplumun her kademesindeki vatandaşlarımıza çok ciddi desteklerimiz olacaktır' diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılı istikrarla büyüdüğünü söyleyen Gül, ' Türkiye'de son 20 yılda tarımda, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, adalette her alanda çok önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye'yi kat be kat büyüttük. İstikrar bir ülkede petrol kadar altın kadar önemlidir. 20 yıl Türkiye'deki istikrar Türkiye büyüdü. Bu birlik ve beraberliği koruyup 14 Martta söz de yetki de milletin diyeceğiz' ifadelerinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarımsal desteklemede her yıl artarak yükselen oranlar yakalandığını ve toplamda çiftçilere 864 milyonu geçen destekleme yapıldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda deprem bölgelerine giderek depremzedelerin acısını kendi eliyle saracağını söyledi.