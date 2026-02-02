Doktor eşiyle tartıştı, 20 bıçak darbesiyle yaraladı ve intihara kalkıştı

ÇANAKKALE'de, tartıştığı eşi Ecenur Ü.'yü (26), 20 bıçak darbesiyle yaralayan doktor Doğa Ü. (32), aynı bıçakla intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan çiftten Ecenur Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Ü. ile eşi Ecenur Ü. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Doğa Ü., aldığı ekmek bıçağıyla Ecenur Ü.'yü baş, boğaz ve karın bölgesinden olmak üzere 20 bıçak darbesiyle yaraladı. Doğa Ü., daha sonra kendini bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Ecenur Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.