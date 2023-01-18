Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçen kadın, kamyonun altında kalarak can verdi
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Hatay'da aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten Gülşen Akyurt, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından şoka giren Mustafa Erdoğan Akyurt ise hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 12.00 sıralarında Belen ilçe merkezinde muayene oldukları Belen Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi.
KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bu sırada araçlara yanan ışık yeşile döndü. Sürücüsünün hareket ettirdiği hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı. Eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.
ŞOKA GİREN KOCASI HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoka giren Mustafa Erdoğan hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, hafriyat kamyonunun şoförünü gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.