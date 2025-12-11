Uzaklaştırma kararı aldıran eşine kızdı, evi ateşe verdi
Diyarbakır'da eşinin hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararını öğrenince öfkeye kapılan M.K., oturduğu evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken dumandan etkilenen M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Diyarbakır'da M.K., eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenince oturduğu evi ateşe verdi.
- M.K., yangından çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
- Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Diyarbakır'da eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K., öfkeye kapılarak oturduğu evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, M.K. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
KARARI ÖĞRENDİĞİ GİBİ GELDİ
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eşiyle geçimsizlik yaşayan M.K., hakkındaki uzaklaştırma kararını öğrenince 1'inci kattaki eve gelip içeriyi ateşe verdi.
KENDİSİ DE HASTANELİK OLDU
Alevleri gören komşular durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen M.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel