Adıyaman'da Eşini ve Bacanağını Vuran Şahıs Kayıplara Karıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, A.S. isimli bir şahıs tartıştığı eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralıların hayatını kaybetmesi üzerine polis, A.S.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, A.S., evinde çıkan tartışmanın ardından eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurduktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, akşam Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı öğrenilen A.S., ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., tabancayla eşini ve bacanağına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanlar çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde her Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan A.S'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

