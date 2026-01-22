Eşini öldüren müzisyene ağırlaştırılmış müebbet

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde eşi Simge Kodalak'ı (32) boğazını keserek öldüren müzisyen İskender Kodalak (42), 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Aralık 2024'te, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen İskender Kodalak, 12 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Simge Kodalak'ı boğazını kesip öldürdükten sonra cansız bedenini Müezzinler Göleti yolunun kenarına bıraktı. Kocaali Emniyet Amirliği'ne gidip teslim olan Kodalak, tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle İskender Kodalak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

5'İNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın savunmaları ve dosyadaki delilleri değerlendirerek, İskender Kodalak'ı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.