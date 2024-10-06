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Eşini Öldüren Hükümlü 23 Yıl Sonra Yakalandı

Eşini Öldüren Hükümlü 23 Yıl Sonra Yakalandı
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İzmir'de eşini kasten öldürmekten 20 yıl cezası olan Ş.Ö., Güven Timleri tarafından firar ettiği cezaevinden 23 yıl sonra yakalandı. Ş.Ö., 1993 yılında eşini öldürmüş ve 2001'de izinli olarak çıktığı cezaevinden firar etmişti.

İZMİR'de eşini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden 23 yıl önce firar eden hükümlü Ş.Ö., Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 'Eşi kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ö., 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla Balçova'da yakalandı. Ş.Ö.'nün, 1993 yılında Marmaris'te eşini öldürdüğü ve 2001 izinli çıktığı cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından Ş.Ö. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güven Timleri Güvenlik 3-sayfa Güncel İzmir Suç

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