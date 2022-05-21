Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş (2) - Haberler

Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldüren, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaralayan Metin Aydoğdu (37), sevk edildiği adliyeye nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevin gönderildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldüren, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaralayan Metin Aydoğdu (37), sevk edildiği adliyeye nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevin gönderildi.
Azat YILDIZ/İZMİR, -
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel