Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldüren, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaralayan Metin Aydoğdu (37), sevk edildiği adliyeye nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevin gönderildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldüren, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaralayan Metin Aydoğdu (37), sevk edildiği adliyeye nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Azat YILDIZ/İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Metin Aydoğdu, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title