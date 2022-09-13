Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: 'Tıp Diploması Yok, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u hedef göstererek tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında yaptıkları suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül’de iddianame hazırlandığını duyurdu. TTB, iddianamede Yücel’in tıp fakültesi diploması bulunmaması, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u hedef göstererek tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel hakkında yaptıkları suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurdu. TTB, iddianamede Yücel'in tıp fakültesi diploması bulunmaması, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandığını belirtti.

TTB, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 5 Ağustos'ta yaptığı suç duyurusu ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin 6 Eylül'de tamamlandığını açıkladı. TTB'nin konu ile ilgili bugün yaptığı açıklamada iddianameye dair şu bilgiler yer aldı:

YÜCEL, TÜRKİYE'DE RESMİ OLARAK LİSE MEZUNU STATÜSÜNDE

"İddianamede Mustafa Yücel'in gerek adli gerekse idari soruşturma sürecindeki ifadelerine yer verildi. Rusya'da tıp eğitimi aldığına, dört Afrika ülkesinde görev yaptığına ilişkin bir belge sunamayan Yücel, Türkiye ve Rusya'daki faaliyetlerini 'yaşam koçluğu' olarak niteledi. Türkiye'de resmi olarak lise mezunu statüsünde olduğunu da kaydeden Yücel, internet sitesinde pazarlamaya çalıştığı ve kansere çözüm olduğunu iddia ettiği ürünleri hastaların satın alması sayesinde kendisinin firmalardan prim elde ettiğini de itiraf etti.

"TIP FAKÜLTESİ DİPLOMASI YOK, RUHSATSIZ ÜRÜNLER PAZARLAYARAK SUÇ İŞLİYOR"

Mustafa Yücel'in ve pazarladığı ürünün Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarında yer almadığı bilgilerine de yer verilen iddianamede; tüm bu bulgulardan hareketle Yücel'in tıp fakültesi diploması bulunmamasına ve dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlediği vurgulandı. Savcılık, Yücel'in Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 11. maddesi ile İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19/1 maddesine muhalefetten cezalandırılması ile Türk Ceza Kanunu 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi."